Onze tv-tips: een blij weerzien, een dodelijk virus en een autorace

How to Survive a Pandemic

Canvas, do, 21.20u

Een filmploeg begon in januari 2020 aan een docu die achttien maanden lang de harde inspanningen van gezondheidsinstanties over heel de wereld volgt in de strijd tegen Covid-19. Volg hoe onderzoekers, wetenschappers en journalisten de snel veranderende wereld analyseren die aangevallen wordt door corona, en hoe farmaceutische bedrijven, overheden en eerstelijnswerkers hun rol vervullen. Dit is de kroniek van de meest ingrijpende onderneming van de 21e eeuw.

Top Gear: Nepal Special

VTM 4, do, 22.10u

Deze aflevering is niet alleen voor autoliefhebbers bedoeld. De gezichten wagen zich aan een vijf dagen durende expeditie doorheen Nepal. Ze beginnen in de hoofdstad Kathmandu en zetten daarna koers richting Loh Mantang en het Hoogland aan het einde van het Himalayagebergte. Onderweg zoeken ze proefondervindelijk uit welke stadswagen, waaronder exemplaren van Renault en Peugeot, het beste is om deze uitdagende tocht te ondernemen.

Buurman, Wat Doet U Nu?

Een, do, 21.15u

Te gast in Oeganda bij Johan van Hecke en Els De Temmerman. Zelden sprak een romance in de Wetstraat meer tot de verbeelding dan die tussen CVP-voorzitter Johan en journaliste Els, halfweg de jaren 90. Ze verloor haar hulpverlenend hart al eerder aan Afrika. Samen met Johan bouwde ze in de luwte een leven op in Oeganda. Een leven dat nog altijd helemaal in het teken staat van het goede doel. Voor één keer mogen we bij hen binnen kijken. (tove)