Caroline Van Werde is 99, maar helpt nog in het huishouden waar ze kan. — © rr

Hamont-Achel/Port Alberni

Ze verloor haar moeder in het kraambed en nazi’s schoten per ongeluk haar zus dood. Een ontmoeting met een soldaat en een verlovingsring per post leidden haar naar een nieuw leven in Canada. Dit is het wonderlijke verhaal van de Achelse Caroline Van Werde, met 99 (!) lentes de oudste ‘Wereldburger’ ooit.