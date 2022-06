Bart Tilmans (links) verhuist met de vrachtwagens naar de Mondeolaan. Francis Paulussen krijgt meer ruimte voor de bussen aan de Zuiderring in Genk. — © CN

Genk

Het is zover: na 90 jaar samenleven gaan de bussen en vrachtwagens van Jacobs in Genk definitief uit elkaar. De vrachtwagens verhuizen tegen 2025 naar de oude Fordsite in Genk, de bussen blijven aan de Zuiderring.