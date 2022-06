Ham

Een 13-jarige jongen uit Ham die dinsdagavond levensgevaarlijk gewond raakte bij een ongeval op de Olmsesteenweg in Oostham is stabiel. Rond 17.15 uur werd de fietser - die de weg overstak - door een auto geraakt. In eerste instantie werd hij naar het ziekenhuis van Mol gebracht. Maar omdat de verwondingen zo ernstig waren, werd hij doorgebracht naar het ziekenhuis in Turnhout. Daar werd hij geopereerd.