Bodycambeelden tonen hoe hulpdiensten driejarige jongen uit brandende woning redden

In de Amerikaanse staat Wisconsin hebben de hulpdiensten een straffe reddingsactie tot een goed einde gebracht. De politie en brandweer moesten zondag een driejarige jongen redden uit een brandende woning. Dat ging niet zonder enige moeite: de agenten konden de kleuter al na enkele minuten lokaliseren, maar hadden de hulp nodig van een brandweerman om de jongen in veiligheid te brengen.

Gelukkig werden al snel de grove middelen ingezet. Van zodra de brandweerman een grotere opening in de woning kon forceren, werd de kleuter snel meegenomen naar een ziekenwagen. De jongen stelt het momenteel goed. De ouders van de kleuter zijn nagenoeg alles kwijt wat er in de woning achterbleef. Over de oorzaak van de brand heerst nog onduidelijkheid.

bekijk ook

Hevige uitslaande brand in oude Engelse fabriek: meer dan 100 brandweerlui ter plaatse

Brandweer redt tieners die midden op meer door ijs zakken

Moeder betrapt dochtertje terwijl ze beeld van brandweerman kust: “Ik ga met hem trouwen”

(kmlo)