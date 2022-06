Lesbisch koppel ontdekt dat ze misschien zussen zijn: “Is het verkeerd om dan toch samen te blijven?”

© Tiktok

Carley Gonschior en Mercedes Stewart, uit Canada, daten al twee jaar en runnen het OnlyFans-account @notyouraveragesister. Ze trokker echter naar Tiktok om hun bizarre ontdekking te delen: ze denken dezelfde vader te delen. “Wanneer je na twee jaar daten ontdekt dat je mama’s beiden met dezelfde man hebben geslapen”, schreven bij de video die inmiddels viraal is gegaan en al meer dan 6,9 miljoen keer bekeken is. “Moeten we een DNA-test doen”, vroegen ze in de caption aan hun volgers.

Duizenden mensen hebben intussen al gereageerd op de video en hun mening gegeven. Velen vinden namelijk dat Carley en Mercedes inderdaad ontzettend hard op elkaar lijken. “Dat zou inderdaad kunnen verklaren waarom jullie net zussen lijken”, schreef een volger. Iets wat vele anderen ook vonden: “Ik dacht zelfs altijd al dat jullie zussen waren.” Toen iemand hen aanraadde om een DNA-test te doen, antwoordden ze dat ze “bang zijn”.

Maar er zijn natuurlijk ook sceptici die moeite hebben met het geloven van dit opmerkelijk verhaal. “Ik heb het gevoel dat dit een grap is, maar jullie lijken echt wel op elkaar”, klinkt het onder andere.

DNA-test

Het verhaal ontketende ook een ander debat: de vraag of ze dan samen kunnen blijven als het blijkt dat ze halfzussen zijn. “Ik zou het persoonlijk niet doen. Maar als de liefde echt is en het iets is waar je voorbij kan kijken, dan kan je eraan werken”, schreef iemand. “Ze kunnen zich niet voortplanten, dus is het niet schadelijk voor het kind mochten ze kiezen een kind te krijgen. En dus zie ik er persoonlijk niets verkeerd in, zeker omdat ze het niet op voorhand wisten”, schrijft iemand anders.

In een volgende video vertelden beide dames dat ze intussen een DNA-test hebben besteld en ze aan het wachten waren op de levering. Maar ze gaven ook aan bang te zijn over de onnauwkeurigheid van de test als ze vooraf kussen. De test gebeurt namelijk aan de hand van het speeksel. “Als we kussen voor we de test doen, beïnvloedt dat dan de DNA-resultaten omdat ons speeksel in elkaars mond zit”, vroegen ze zich luidop af.