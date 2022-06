1B wordt Challenger Pro League, met vier speeldagen tijdens WK in Qatar: “De naam zegt wat de bedoeling is”

“De wereldbeker zorgt ervoor dat een aantal weken wegvallen en toch moet je wel aan je afgesproken aantal speeldagen komen.” Om toch alle wedstrijden te kunnen spelen, zal de Challenger Pro League vier speeldagen doorspelen tijdens het WK.

De Jupiler Pro League zal wel stilliggen door het WK in Qatar, zegt Parys. Ondanks dat WK is het wel gelukt om de puzzel te leggen. “Het lukt elk jaar”, zegt Parys. “Maar elk jaar zijn er meer criteria om rekening mee te houden. Zo zijn er politiezones die vragen dat bepaalde risicomatchen bij daglicht gespeeld worden of politiezones met twee teams, die dan vragen om die niet te snel na elkaar te laten spelen.”

De CEO hoopt in het nieuwe seizoen niet te hoeven praten over supportersincidenten. “We hebben de eerste stap gezet in de uitvoering van het plan dat we afgesproken hebben met de minister van Binnenlandse Zaken (Annelies Verlinden, red). Alle sancties voor alle inbreuken in alle stadions worden dezelfde en worden serieus verzwaard.” Iemand die recidiveert, die opnieuw gepakt wordt op verboden handelingen in het stadion, kan vanaf nu een straf oplopen tot 25 jaar stadionverbod.

“Ik verwacht een heel spannend seizoen”, besluit Parys. “Ik kijk uit naar het WK, naar de Jupiler Pro League, naar de nieuwe teams die hun opwachting maken in de Challenger Pro League. Ik denk dat we vertrokken zijn voor een seizoen nagelbijten.”

1B Pro League omgedoopt tot Challenger Pro League

De tweede divisie van het Belgische voetbal verandert van naam. Vanaf het seizoen 2022-2023 zal die niet meer als 1B Pro League door het leven gaan maar wel als de Challenger Pro League. Dat heeft de Pro League woensdag bekendgemaakt tijdens de voorstelling van de kalender van het nieuwe seizoen.

Die competitie zal van start gaan op 12 augustus met een gedeelde openingsmatch om 20 uur: Virton zal RWDM ontvangen, Nieuwkomer Dender krijgt Lommel over de vloer. Op zaterdag trekt SK Beveren naar degradant Beerschot, gevolgd door een match tussen Club NXT en SL16, de beloften van Standard. Jong Genk neemt het op zondag 14 augustus op tegen Lierse Kempenzonen, de RSCA Futures ontvangen Deinze.

De grootste toevoeging dit seizoen zijn de vier beloftenteams die zullen aantreden in de Challenger Pro League. Pierre Locht, CEO van Standard, ziet kansen in die integratie. “Die gaat onze U23-spelers toestaan om mee te doen aan mannencompetities en zal nuttig zijn voor hun vorming.” Een moeilijke taak, weet de CEO. “Het niveau zal hoog liggen en we zullen de ploeg moeten aanvullen met ervaren spelers, die op hun 21/22e al ervaring hebben kunnen opdoen.”

Komend seizoen zullen er dus twaalf teams spelen in de Challenger Pro League. Het seizoen erna worden dat er zestien, wanneer de Jupiler Pro League naar 16 zal krimpen. De reden voor de naamsverandering is logisch, zegt Lorin Parys, CEO van de Pro League: “Dat is wat de clubs die vandaag in 1B zitten, doen. Die naam zegt wat de bedoeling is van die league: de grote clubs die in de Jupiler Pro League zitten, uitdagen en dat is wat we van hen verwachten.”