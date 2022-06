Kirsten Flipkens grijpt naast plek in kwartfinales in Eastbourne

© Action Images via Reuters

Kirsten Flipkens (WTA 257) heeft zich woensdag niet kunnen plaatsen voor de kwartfinales van het WTA-grastoernooi in het Engelse Eastbourne (757.900 dollar).

Flipkens verloor in de derde ronde (achtste finales) van de Bulgaarse Viktoriya Tomova (WTA 128) in drie sets: 3-6, 6-3 en 6-4. De partij duurde 2 uur en 2 minuten.

De 36-jarige Flipkens schakelde in de tweede ronde Elise Mertens (WTA 30), het dertiende reekshoofd, uit. Het scorebord gaf de setstanden 6-2, 2-6 en 6-1 aan na afloop van het Belgisch onderonsje. Het was al haar tweede Belgische duel in Eastbourne. Maandag trok Flipkens, die de kwalificaties overleefde, met 6-2 en 6-3 aan het langste eind tegen Maryna Zanevska (WTA 68).

Maandag werd Flipkens in Eastbourne uitgeschakeld in de eerste ronde van het dubbelspel. Samen met de Française Kristina Mladenovic verloor ze met 7-6 (8/6) en 6-0 van de Canadese Gabriela Dabrowski en de Mexicaanse Giuliana Olmos, de tweede reekshoofden. Flipkens neemt op Wimbledon afscheid van het enkelspel.