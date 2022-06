Greet Minnen verliest in tweede ronde tegen Sabine Lisicki in Bad Homburg

Minnen verloor in de tweede ronde (achtste finales) tegen de Duitse wildcard Sabine Lisicki (WTA 804), een voormalige Wimbledonfinaliste die door blessureleed diep is weggezakt op de WTA-ranking, in drie sets: 6-3, 2-6 en 6-2. De partij duurde 1 uur en 54 minuten.

Naast Minnen nam ook Alison Van Uytvanck (WTA 46) deel in Bad Homburg. Van Uytvanck, zondag nog de beste op het WTA 125-toernooi in het Italiaanse Gaiba, verloor dinsdag van de Amerikaanse Amanda Anisimova (WTA 25), het zesde reekshoofd, in drie sets (3-6, 6-3 en 7-6 (7/4).

In het dubbelspel was de eerste ronde het eindstation voor Greet Minnen in Bad Homburg. De 24-jarige Kempense verloor aan de zijde van de Hongaarse Anna Bondar in twee sets (6-3 en 7-5) van de Slovaakse Tereza Mihalikova en de Wit-Russin Aliaksandra Sasnovich.