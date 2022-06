Lichaam van man opgevist in kanaal Charleroi-Brussel

In het kanaal Charleroi-Brussel is woensdagochtend ter hoogte van Marchienne-au-Pont (provincie Henegouwen) het levenloze lichaam van een man geborgen. Dat bevestigt het parket van Charleroi. De doodsoorzaak zou accidenteel zijn. Er lopen onderzoeksdaden om opheldering te brengen.

Het lichaam van de man, geboren in 1971, werd opgemerkt voor de sluis aan de rue de la Jonction in Marchienne-au-Pont.

Maandag werd in hetzelfde kanaal in Luttre (Pont-à-Celles) een eerste lichaam ontdekt. Een 81-jarige man werd dood in het water aangetroffen. “Dit overlijden is ofwel een ongeval of het gevolg van zelfdoding”, aldus het parket van Charleroi woensdag.