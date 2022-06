Chris Froome verschijnt dan toch aan de start van de Tour de France: “Ik kijk ernaar uit om alles te geven”

De 37-jarige Froome won de Tour in 2013, 2015, 2016 en 2017. Na zijn zware crash in juni 2019 moest de Brit lang herstellen en sindsdien heeft hij het moeilijk om weer op topniveau te komen. “Ik heb dit jaar uitzonderlijk hard gewerkt en ik kijk ernaar uit om alles te geven. We hebben een geweldige groep renners”, zei Froome.

De Israëlische ploeg rekent in de Tour verder onder meer op de ervaring van de Deen Jakob Fuglsang (37), derde in de recente Ronde van Zwitserland, en de Canadees Michael Woods (35).

Selectie: Jakob Fuglsang (Den), Michael Woods (Can), Chris Froome (GBr), Daryl Impey (ZAf), Simon Clarke (Aus), Hugo Houle (Can), Krists Neilands (Let), Omer Goldstein (Isr)