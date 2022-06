Passagiersvliegtuig vat vuur na buiklanding op luchthaven in Miami

Een passagiersvliegtuig maakte dinsdagavond een buiklanding op de luchthaven Miami. Vlak nadat het vliegtuig tot stilstand kwam, barstte het uit in gigantische vlammen. Drie passagiers raakten gewond en moesten naar het ziekenhuis gebracht worden. Het is niet duidelijk om welk type vliegtuig het gaat en wat de oorzaak is.