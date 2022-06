Lotte Kopecky kan voor vierde keer op rij Belgisch kampioen tijdrijden worden: “Niet bezig met record, wil gewoon winnen”

Het absolute record heeft Kopecky nog niet te pakken. Dat staat op naam van Ann-Sophie Duyck, die Belgisch kampioen tijdrijden werd van 2014 tot en met 2018. “Met dat record ben ik niet bezig”, zegt Kopecky. “Ook niet met lijstjes van zoveel zeges daar, zoveel overwinningen ginds. Ik wil donderdag gewoon winnen en die titel pakken. Is dat nu voor de derde of vierde keer, dat maakt niet uit. Winnen is het belangrijkste.”

Eerste wedstrijd sinds maand

Omdat ze zo gebrand is op een vierde Belgische titel tegen de klok, ging Kopecky het parcours ook al verkennen. “Een tweetal weken geleden al”, geeft ze mee. “Ik vind het toch een best pittige omloop, die niet te onderschatten valt. Ook omdat er op het einde enkele korte knikjes in zitten. Het juiste ritme vinden zal niet gemakkelijk worden. Ik heb in principe niet al te veel problemen met de vele bochten, maar ik heb toch liever lange rechte stukken waarop de grote motor kan rondgedraaid worden.”

Lotte Kopecky mag dan wel de absolute topfavoriet zijn, haar laatste wedstrijd dateert van bijna een maand geleden. Dat was de RideLondon eind mei. Het wordt dus afwachten hoe Kopecky die periode verteerd heeft. “Ik start met de ambitie dat het vrouw tegen vrouw zal zijn en dat ik moet vlammen van begin tot einde om mijn titel te kunnen verlengen. Je moet op zo’n moment ook kunnen rekenen op een goede dag. Zonder goed gevoel wordt het moeilijk”, blikt ze vooruit op de tijdrit in Gavere.