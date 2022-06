Tongerse huisarts riskeert 6 maanden cel omdat ze weigert mondmasker te dragen

De huisdokter kwam in beroep tegen een eerdere veroordeling in Tongeren voor dezelfde feiten, maar ook deze keer hield de procureur voet bij stuk door een celstraf van zes maanden met eventueel uitstel te vragen. De geldboete die wordt geëist kan oplopen tot 20.000 euro.

Clo Cornelissen kwam tijdens de coronapandemie wel vaker in opspraak door haar vastberaden standpunt over het dragen van een mondmasker. Volgens haar is het niet bewezen dat een mondmasker voldoende bescherming biedt tegen het virus. Ze vertelde woensdagochtend aan de Tongerse rechters zelfs dat het gezondheidsrisico’s met zich meebracht. “Tijdens de eerste golf heb ik altijd een FFP2 masker gedragen. Maar vanaf de tweede golf merkte ik dat zo’n masker mijn zuurstofinname beperkte. Ik kon ook minder vlot communiceren met mijn patiënten en mijn immuniteit daalde.”

Cornelissen is van mening dat je als mens het recht hebt om te kiezen om zelf immuniteit tegen corona op te bouwen. “Ik heb nu drie keer corona gehad en ik kan er nu tegen”, zo klonk het.

Schending van de mensenrechten

De vrouw is al langer strijdvaardig om dat standpunt uit te dragen als arts en kwam daarom al meermaals in de media. Zo kwam de dokter eerder al in opspraak toen er een klacht tegen haar werd ingediend omdat ze haar patiënten afraadde zich te laten vaccineren tegen het coronavirus. Eind 2021 belandde ze opnieuw in het midden van een storm toen bleek dat ze doktersbriefjes tegen de mondmaskerplicht voor kinderen uitschreef. “De aanleiding was een van mijn patiëntjes die na een uur met het mondmasker was flauwgevallen”, vertelde ze toen.

De raadsman van de dokteres vraagt dan ook de vrijspraak en wijst op het feit dat de opgelegde maatregelen door de regering disproportioneel waren. Bovendien wees meester Verstraeten ook op het feit dat het verplicht dragen van een mondmasker een schending is van het Europees Verdrag voor de rechten van de Mens, meer bepaald een schending van de kledingvoorschriften. “Het beperkt uw privéleven”, zo klonk het. “Men moet kijken of deze maatregel effectief werkt en of er geen andere mogelijkheden zijn.”

Vonnis volgt op 14 juli.