Limburgse vegan ondernemers ontwerpen veganistische geschenkenbox

Hasselt

Twee Limburgse vegan ondernemers slaan de handen in elkaar en ontwierpen een veganistische geschenkbox. Veganisme is over de hype heen en een absolute blijver. Het succesvolle Lento met restaurants in Hasselt en Antwerpen zocht een alternatief voor de cadeaubon. De zussen Claes uit Beringen kwamen met de oplossing; hebbedingen die duurzaam, diervriendelijk en vegan zijn. En weg van de dreadlocks en geitenwollensokken.