Onbekende vandalen vernielen infobord over Tweede Wereldoorlog aan de Maas in Vucht

Het vernielde bord langs de Maas in Vucht. — © MMD/rr

Onbekenden hebben langs het fietsroutenetwerk aan de Maas in Vucht een wel heel bijzonder infobord vernield. Het vertelde het verhaal dat Hitler ons land eigenlijk op 17 januari 1940 wilde binnenvallen, en niet op 10 mei.

Oorlogsverhalen kunnen een heel bijzondere geschiedenis vertellen. Zo ook onder andere het verhaal van een vliegtuig dat door een mistbank crashte langs de Maas in Vucht op 10 januari 1940. In het vliegtuig zaten twee medewerkers van Hitler met de schriftelijke vertrouwelijke informatie dat hij op 17 januari 1940 de oorlog zou verklaren aan België.

Omdat het vliegtuig crashte langs de Maas, lekte de info over de start van de Tweede Wereldoorlog vroegtijdig uit. De twee inzittenden overleefden als bij wonder de crash, maar wilden de geheime documenten nog snel in brand steken, voor ze gevangen genomen werden. Door deze crash begon de oorlog niet op 17 januari 1940, maar wel op 10 mei 1940.

Zo zag het bord er eerst uit. — © MMD/rr

Eerbied voor het verleden?

“Rivierpark Maasvallei heeft dit bijzondere verhaal uitgeschreven en met foto’s geïllustreerd. Het heeft een plek gekregen op de plaats waar het vliegtuig crashte en een rustpunt is voorzien. Het vliegtuig is zelfs op ware grootte aangebracht in het landschap”, zegt een wandelaar.

“Dinsdagmorgen zag ik tijdens een wandeling dat onbekenden dit bord van zijn sokkel hebben getrokken en totaal vernield hebben. Waar is de eerbied voor het verleden? Waarom is dit nodig? Er zijn blijkbaar mensen die niets te doen hebben dat dit te vernielen”, reageert Rik Conings op Facebook.

“Ik was dinsdagochtend zelfs diep geschokt toen ik de vernieling opmerkte,” reageert Jan Valkenborgh. “Ik hoopte dat het infobord weggehaald was omdat het misschien aan vervanging toe was. Maar bij controle zie je duidelijk de vernieling.”