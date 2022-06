Liliane Vertessen toont de engel en de duivel in zichzelf in nieuwe expo

Een van de eyecatchers is een neonsculptuur van een vrouwenlichaam in een verleidelijke houding, twee duivelse pijlen en een demonisch hoofd. — © rr

Tot 9 juli loopt in de nieuwe kunstruimte TICK TACK in Antwerpen de expo ‘Art is Burning’ van Liliane Vertessen. Ze toont ongeziene werken van 1974 tot nu en maakte een nieuw videowerk, dat elke dag na zonsondergang wordt gestreamd op de website van de galerie.

Drie keer aangedrongen, maar haar leeftijd wil ze niet in de krant. Een kunstenares met streken? Pas du tout. Liliane Vertessen, uit Boekt (Heusden-Zolder), is een schat van een vrouw met een aanstekelijk optimisme en een grote tolerantie. “Mensen mogen mijn werk slecht of provocerend vinden, daar zit ik niks mee in”, zegt ze. Wat dat provocerende betreft: vaak gebruikt ze haar lichaam als artistiek medium. Ze voert zichzelf op in verschillende decors en rollen, doorgaans in erotische poses. Als callgirl, als vamp, als diva … Haar zelfportretten assembleert ze met neon, pluche, veertjes, nepbont en andere materialen waarmee ze een kitscherige wereld van glitter oproept.

Waslijst

Mocht Liliane Vertessen toevallig ontbreken in uw cultureel namenbestand: aan de Hasseltse bibliotheek heeft u vast haar sculptuur Zien Zen Zijn in de vorm van een grote, Dame Edna-achtige bril al gezien. Of haar beeld Dynamiek op een Bilzense rotonde of een reusachtige L op de grens van Mol en Lommel. Een met pluche overtrokken sofa uit 1975 behoort tot de vaste collectie van het M KHA, samen met een rode jurk en glitterschoentjes. De excentrieke kunstenares uit Boekt maakte permanente werken voor twee commissiezalen in het Vlaamse Parlement en vorig jaar kocht het SMAK een installatie van haar. In 1996 kreeg ze de Cultuurprijs van de Vlaamse Gemeenschap. Het is maar een snelle greep uit een waslijst aan referenties.

Hand voor de ogen

Met de expo Art is Burning biedt ze een nieuwe generatie de kans om kennis te maken met haar oeuvre. Een van de eyecatchers is een neonsculptuur van een vrouwenlichaam in een verleidelijke houding, twee duivelse pijlen en een demonisch hoofd. Ze noemde het werk Devilina Burning Art. ”Een verwijzing naar de uitersten in mij. Engel en duivel, dat herkent iedereen wel een beetje, denk ik. Ik laat niet alleen mijn buitenkant zien, maar ook mijn binnenkant. Sommigen noemen dat uitdagend. Ik heb het al meegemaakt dat iemand een hand voor zijn ogen hield bij het zien van een werk van me. Geen probleem. Ik toon mezelf, maar ik vind mezelf totaal onbelangrijk. Doe geen moeite om me te vinden op social media, want daar zit ik niet op. Tegenwoordig wil iedereen beroemd zijn, maar wees nu eerlijk: honderdduizend volgers, wat doe je daarmee?”

‘Art is Burning’, tot 9 juli (do-za 13-19 uur), TICK TACK, Mechelsesteenweg 247/13, Antwerpen. Meer info: www.ticktack.be