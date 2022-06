Alanis Morissette helpt je mediteren met nieuwe album

Een gewaarschuwd Alanis Morissette-fan is er twee waard. In de jaren negentig was dit een van de populairste zangeressen van de planeet, dankzij wereldhits als You Oughta Know, Ironic en Hand in My Pocket. Een kwarteeuw later gooit de net 48 geworden Canadese het over een compleet andere boeg. The storm before the calm is Alanis’ post-coronaplaat, naar eigen zeggen “een meerlagig reddingsvlot in een tijd waarin ik het gevoel had dat ik zou kunnen verdwijnen en wegdrijven”. De zangeres staat al langer op de barricades voor geestelijke gezondheid en spiritueel en fysiek welzijn. Ze geeft lezingen over verbonden blijven met jezelf, je geest en die van anderen. Nu voegt ze daar haar eerste meditatiealbum aan toe. Huh? Inderdaad, de zevenvoudige Grammy-laureate serveert elf zacht golvende composities die ze heeft gemaakt met Dave Harrington van het experimentele electroduo Darkside. Stuk voor stuk dromerige instrumentale soundscapes zijn het, met tribale ritmes en titels als Power of a Soft Heart, The Other Side of Stillness en Pause on Violence. Zeven kwartier lang munitie voor de purificatie van lichaam en geest. Wellnesscentra (en Ingeborg) kunnen er hun voordeel mee doen. (gj)

