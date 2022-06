Brexit weegt op koopkracht Britse gezinnen

De denktank stelt dat het vertrek van de Britten uit de Europese Unie begin 2020 hun economie “minder open en concurrentieel” heeft gemaakt. Dat leidde tot hogere kosten voor gezinnen en minder investeringen door bedrijven. De export vanuit Groot-Brittannië kreeg minder klappen dan gevreesd, maar de import vanuit de EU was wel zwaarder geraakt.

576 euro per jaar

De denktank meent dat het nog jaren kan duren voor het effect van de Brexit volledig voelbaar is, maar de trend naar een meer gesloten economie is duidelijk, klinkt het. Verwacht wordt dat de Britse productiviteit tegen het einde van het decennium 1,3 procent lager zal zijn, en de lonen dus ook minder hard zullen stijgen. Per werknemer wordt het verlies op gemiddeld zo’n 470 pond (omgerekend 576 euro) per jaar geschat. Sommige werknemers, zoals in de visindustrie, zullen nog “pijnlijke aanpassingen” moeten ondergaan. Qua regio is vooral het noordoosten van Groot-Brittannië getroffen, want daar bevinden zich de meeste bedrijven die exporteerden naar de EU.

“De brexit betekende de grootste verandering voor de Britse handelsverhoudingen in vijftig jaar”, vat hoofdeconome Sophie Hale van de Resolution Foundation samen. De voorspelling dat dit zou leiden tot een forse daling van de export is niet uitgekomen, maar de verwachting dat dit de Britse economie meer fabrieken zou opleveren evenmin, zegt ze.

Hilary Benn, parlementslid van Labour, is verontrust over de boodschap dat de brexit de Britten armer maakt, “en dat op een moment dat consumenten het alsmaar moeilijker hebben om de eindjes aan elkaar te knopen”. Ze vreest dat de gevolgen van de brexit de volgende jaren zullen blijven aanslepen, “tot er iets aan gedaan wordt (..) Ontkenning is geen goed bestuur”.