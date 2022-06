Zo overleef je drie dagen Rampage volgens dj Murdock: “Als je valt in de moshpit, trekken we je weer recht”

De grootste line-up van dubstep in Europa, legendarische moshpits en drie dagen keihard feesten: het Lommelse festival Rampage Open Air stevent af op een recordeditie. De Kortessemse dj Murdock, een van de drijvende krachten achter het festival, gidst ons alvast door het partyweekend vol dubstep en drum-‘n-bass. “Vermoeidheid is deel van de pret, moet je maar denken.”

Het Lommelse drum-‘n-bassfestival Rampage Open Air gaat dit jaar voor een monstereditie. “Met meer dagen, meer dj’s en meer randanimatie dan ooit”, zegt dj Murdock, in het echte leven Hans Machiels (45). “We gaan doen alsof dit het laatste festival van de wereld is.”

Voor de laatste keer dan: aan welke nieuwigheden mogen we ons verwachten?

“Ik probeer een festival te bouwen waar ik zelf graag naartoe zou gaan. Een schietkraam met Rampage merchandise, een gigantische openluchtcinema, twee zwembaden en sportsessies klinken voor mij al niet meer gek. We focussen op de fans van drum-‘n-bass, maar ook die houden van gamen en zwemmen. Om de dag af te sluiten is er op de camping een silent disco afterparty met undercover artiesten. Zulke dingen geven het festival extra cachet: ik ben heel fier op onze XXXXL-versie.”

Rampage herbergt 270 dj’s en de grootste dubstep line-up van Europa. Maar welk feestje mogen we echt niet missen?

“Je moet zeker in de buurt zijn als Used gaat spelen, maar ook het podium waar Gladde Paling gaat draaien wordt een zot feest. Op datzelfde podium vind je vrijdag de jongens van Krankk die een bijzondere set gaan spelen. Dat zijn de dj’s die behoren tot de harde kern, die het feest echt in gang trappen. Nog een plek die voor verrassingen gaat zorgen, is ons vijfde podium waar enkel vrouwelijke dj’s techno draaien. Een poll bij onze volgers was de inspiratiebron: ze kozen in groten getale voor techno. Omdat vrouwen veel beter vertegenwoordigd zijn in dat genre, leek dit ons de geschikte kans voor een all female stage.”

Zo’n 270 dj’s strikken: fluitje van een cent of valt dat tegen?

“Voor sommige dj’s moeten we echt hard ons best doen om hen te pakken te krijgen. Sommigen komen gewoon vanzelf. Het ding bij dj’s is vaak dat ze óf een kluizenaarsleven leiden óf heel kieskeurig zijn. Na de twee vorige edities was iedereen heel enthousiast en ging het erg vlot. Zelfs wanneer een dj op het laatste moment afzegt, zijn er genoeg anderen die willen inspringen.”

Een combiticket Rampage Open Air is drie dagen hard gaan. Hoe pakken we dat aan?

“Je begint bij de camping party en trekt daarna zo vroeg mogelijk naar het festivalterrein. Daar starten we rustig en bouwt het doorheen de dag op naar totale extase. Wanneer het op het terrein op zijn einde loopt, feest je nog een uur of twee door in de silent disco om daarna af te sluiten met een film in de big screen cinema. Dan kruip je om een uur of vijf in je tent om de volgende dag exact hetzelfde te doen. Wat je vooral moet doen, is op tijd en stond eten, genoeg drinken en denken dat vermoeidheid eigenlijk deel van de pret is. Kortom, je gewoon keihard amuseren en heel hard gaan.”

Tot slot, voor de groentjes onder ons, wat als je in zo’n legendarische moshpit terechtkomt?

“Als je toch zo onfortuinlijk zou zijn om dan tegen de grond te gaan, gaan er heel snel een stel handen je terug recht helpen. Do not fear, the moshpit crew is here!” (lacht)

Rampage Open Air, 1-3 juli, Kristalpark Lommel. Er zijn nog dag- en combitickets beschikbaar via rampageopenair.eu