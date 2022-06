Maanrock start twee dagen eerder met Moes-festival

Moes is geen onbekende bij Maanrock en is een kweektuin voor creatief talent in Mechelen. Sinds 2017 zijn ze jaarlijks aanwezig en zorgen ze voor een complementair programma. Deze editie zal Moes meer dan ooit aanwezig zijn op het festival. Ze slaan de handen in elkaar met andere Mechelse organisaties en zorgen vijf dagen lang voor sfeer in de Sinte-Mettetuin.

“Na het succes de voorbije jaren in de tuin van het Ondernemershuis, verhuist Moes naar de Sinte-Mettetuin. De locatie is ook een unieke groene plek, maar centraler gelegen en biedt ruimte voor meer publiek. En toch wel heel bijzonder: dankzij Moes start Maanrock dit jaar al op ? woensdag”, aldus Kristof Calvo, voorzitter van Mechelen Feest.

De aftrap gebeurt woensdag 24 augustus met een beiaardconcert met begeleidende band om het honderdjarig bestaan van de beiaardschool te vieren. Op donderdag is er een poëzieavond, vrijdag is er clubavond met onder meer Bibi Seck, Alfred Anders, Peugeot en Dansemble. Zaterdag is er live muziek met Chibi Ichigo, Sweats, Tin Fingers en Tuff Guac en op zondag worden de kleinsten verwend met Rommy’s Zomertuin.