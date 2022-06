Femma Stal fietst naarScherpenheuvel

Het fietsgroepje telde 9 Femmaleden, maar in Scherpenheuvel sloten 3 kernleden (die per auto kwamen) zich aan bij de fietsers. In en rond de basiliek werd een kaarsje gebrand, gebeden en gezongen... een stiltemoment met in gedachten al de Femmaleden. Na de middagpauze ging de fietstocht verder richting Averbode. Een ijsje lekken in de lekdreef hoort traditiegetrouw hier ook bij. De deelneemsters keerden tevreden huiswaarts.