Marc Coucke trekt nu ook naar Ibiza en Kos: investeerder koopt zich in bij luxehotels

Ondernemer Marc Coucke heeft opnieuw geïnvesteerd in hotels. Niet in eigen land deze keer, maar in Spanje in Griekenland. Coucke heeft zich ingekocht bij de OKU Leisure Group, de eigenaar en uitbater van hotels op de populaire vakantie-eilanden Ibiza en Kos.

Na investeringen in onder meer dierenpark Pairi Daiza, hotel-restaurant Sanglier des Ardennes, skihallenbedrijf SnowWorld en Arenal/Padelworld breidt Coucke zijn “leisure portefeuille” nu verder uit met de OKU Leisure Group. Met zijn investeringsmaatschappij Alychlo nv heeft Coucke zich voor 50 procent ingekocht bij de eigenaar en uitbater van twee hotels op Ibiza en Kos, zo wordt aangekondigd in een persbericht.

“OKU is in korte tijd uitgegroeid tot een absolute referentie in de hotelsector”, zo staat te lezen in het persbericht. “Luxe en duurzaamheid gaan er hand in hand. Met succes, want recent werd OKU nog uitgeroepen tot beste hotel van de Balearen. OKU is hip en trendy.”

Coucke is naar eigen zeggen “op slag verliefd geworden” op het concept. “Ga snel even naar hun Instagram en je zal het begrijpen”, zegt hij. “De beleving is er top en duurzaamheid wordt er bijzonder hoog in het vaandel gedragen.”

De plannen gaan verder dan de huidige twee hotels. Samen met het hotelvastgoedfonds Westfort Capital Limited, waarvan Coucke de helft van de aandelen overnam, moet OKU uitgroeien tot een hotelgroep met minimaal vijftien locaties. “Daarvoor worden binnen en buiten Europa verschillende nieuwe locaties geanalyseerd, zowel met eigen vastgoed, als met enkel uitbating, als met een franchise-model”, luidt het.