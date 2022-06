Radio 2 blijft grootste radiozender van Vlaanderen, Joe wint terrein

Radio 2 haalt een marktaandeel van 28,3 procent en blijft daarmee afgetekend de marktleider in Vlaanderen. Qmusic klokt af op een marktaandeel van 12,7 procent en de andere commerciële radio, Joe, is met 11,1 procent de derde grootste zender. Dat blijkt uit de luistercijfers van het Centrum voor Informatie over de Media (CIM) die betrekking hebben op de periode van januari tot april 2022.

Radio 1 heeft nog een marktaandeel van 8,8 procent en MNM, de jongerenzender van de VRT, strandt op 7,5 procent. Studio Brussel klokt af op een marktaandeel van 6,8 procent, net iets meer dan de 6,3 procent van Nostalgie. Klara tot slot blijft met een marktaandeel van 2,4 procent stabiel.

Volgens Els Van de Sijpe, manager VRT Radio & Audio, voelt Studio Brussel als muziekzender het meest hoe het luistergedrag verandert, waarbij luisteraars makkelijk switchen tussen live luisteren, streamen of kiezen voor podcasts en andere audiovormen. “We zetten hard in om Studio Brussel ook in deze snel veranderende digitale context sterk en relevant te houden”, benadrukt Van de Sijpe.

DPG Media, het mediabedrijf boven Joe en Qmusic, reageert verheugd op de CIM-cijfers. “Joe bereikte nooit meer luisteraars dan in de eerste vier maanden van dit jaar”, aldus channel manager Robin Vissenaekens. “Het hele team van Qmusic is in de wolken met deze mooie cijfers. Het beste voorjaar in tien jaar tijd”, reageert channel manager Michael Dujardin.