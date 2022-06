GEMEENTERAAD. Bebouwde kom Ophoven-Geistingen wordt met 500 meter uitgebreid

Kinrooi

Veiliger verkeer: Een gedeelte van de Venlosesteenweg ter hoogte van de dorpskern Ophoven-Geistingen is al ingericht als bebouwde kom. Omwille van de verkeersveiligheid wordt die zone nu met 700 meter uitgebreid. Schepen van Verkeer Mark Hoedemakers (cd&v): “Voor automobiisten die uit de richting van Maaseik komen, begint de bebouwde kom net voor de Linderweg. Dat is pas na de middengeleider die er geïnstalleerd werd om om het verkeer te laten vertragen. Het is logischer om de snelheidsbeperking tot 50 km al voor deze middengeleider te laten ingaan. Het gaat dan om een uitbreiding van ongeveer 200 meter in de richting van Maaseik. Richting Kessenich eindigt de bebouwde kom meteen na het uitrijden van Ophoven-centrum. Iets verderop liggen echter nog een middengeleider en een veilige oversteekplaats. In combinatie met een snelheidsregime van 70 km per uur, is dat niet echt een verkeersveilige optie. Daarom zal de bebouwde kom richting Kessenich uitgebreid worden met ongeveer 500 meter tot aan de Drietak.”

Subsidie voor kampioenschappen: “Als echte watersportgemeente krijgen we regelmatig aanvragen om een Belgisch, Europees of zelfs wereldkampioenschap te organiseren op ons grondgebied”, zegt schepen van Sport Mark Hoedemakers. “Als een lokale club dit wil organiseren, brengt dit vaak heel wat kosten mee. Ter bevordering van onze ‘city marketing’ gaan we een subsidie van maximum 2.500 euro toekennen voor zo’n organisatie.”

Zwerfvuil aanpakken: Kinrooi stapt in een project van OVAM (Openbare Afvalstoffen Maatschappij) om sluikstorten aan te pakken. Burgemeester Wim Rutten (cd&v): “Als er specifieke klachten komen, bijvoorbeeld over hondenpoep of zwerfvuil, kunnen we gratis handhavers oproepen. Die gaan dan -ook ’s avonds en tijdens weekends- op pad om overtreders te betrappen.”