Werken aan fietspaden langs N78 in Neerharen en Rekem vanaf maandag 27 juni

In Lanaken vernieuwt en verbreedt het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) vanaf maandag 27 juni de fietspaden aan beide kanten van de Staatsbaan in Neerharen en de Steenweg in Rekem. Het gaat om een stuk van zo’n 400 meter, vanaf het einde van de bebouwde kom in Neerharen tot aan het winkelcentrum in Rekem. De vernieuwing duurt twee weken.

“Dit jaar vernieuwen we op verschillende plaatsen in Limburg de fietspaden langs gewestwegen. Dat moet het fietscomfort op onze fietspaden verbeteren. We maken daarbij een duidelijke keuze voor asfalt als ondergrond. We werken hindernissen en obstakels weg en waar mogelijk verbreden we de fietspaden. In Limburg realiseren we dit jaar een dertigtal fietsprojecten”, vertelt Vlaams minister voor Mobiliteit Lydia Peeters.

Eén van die projecten situeert zich in Lanaken. Op de Staatsbaan (N78) in Neerharen en in het verlengde ervan, de Steenweg in Rekem, gaat AWV de fietspaden aan beide zijden van de weg verbreden tot 2 meter. Ook de betonnen boordsteen aan de buitenkant van het fietspad wordt vernieuwd. Daardoor krijgen de fietspaden een beter horizontaal vlak, zonder oneffenheden.

De werken starten op 27 juni en zullen twee weken duren. De aannemer werkt aan beide zijden tegelijk om de termijn zo kort mogelijk te houden. Gedurende de werken wordt het fietspad volledig onderbroken. Voor fietsers wordt een omleiding voorzien via de Heirbaan.

De rechterrijstrook van de N78 wordt ingenomen als werfzone, waardoor gemotoriseerd verkeer enkel over de linkerrijstrook kan. De aannemer doet er alles aan om de inritten van handelszaken maximaal bereikbaar te houden met rijplaten.

Eddy Vandoren