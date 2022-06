Val van Ilan Van Wilder in Ronde van Zwitserland houdt hem uit BK tijdrijden

Gavere krijgt geen Ilan Van Wilder te zien. De Vlaams-Brabander was vast van plan om het BK tijdrijden mee te pakken, maar een val zondag in de afsluitende tijdrit van de Ronde van Zwitserland besliste er anders over. De prof uit Opwijk sukkelt met een spierblessure. “Aan het bovenbeen en daarenboven heb ik ook nog een gekneusde rib. Voor dit BK is het net iets te vroeg dag. Ik wil er zondag wél bij zijn in Middelkerke en maak me sterk dat die letsels tegen dan ook al veel meer geheeld zullen zijn”, aldus de prof van Quick-Step Alpha Vinyl.