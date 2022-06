Peer

Een tweede voorstel om de drukke sluipweg Peersedijk-Helchterensedijk en Houtestraat om te vormen naar een veilige fietsverbinding, is dinsdagavond voorgesteld in een vol Poorthuis. Hierin wordt doorgaand verkeer geweerd. Lokaal verkeer is mogelijk tussen Linde en Wijchmaal, mits een trajectcontrole die een limiet van 50 km per uur handhaaft.