Titelverdediger Yves Lampaert wil huid duur verkopen op BK tijdrijden: “Evenepoel en Campenaerts zijn mijn grootste concurrenten”

In Ingelmunster bezorgde Yves Lampaert zijn streekgenoten een jaar geleden nog het ultieme delirium. In het Belgisch kampioenschap tegen de klok zette de West-Vlaming zijn ploegmaat Remco Evenepoel op 20 seconden. Werelduurrecordhouder Victor Campenaerts moest zelfs 41 seconden op hem prijsgeven.

Remco Evenepoel grootste concurrent

Lampaert beseft dat het niet eenvoudig zal worden om ook in Gavere te zegevieren. “Vandaag ga ik het parcours verkennen, morgen is het dan voor echt. Ik heb de omloop wel al eens verkend, voor de Baloise Belgium Tour. Daar won ik nog de tijdrit voor onder andere Mads Pedersen, een zeer goede generale repetitie”, sprak Lampaert zijn vertrouwen uit. “Al is de tijdrit op het BK wel een stuk langer. We rijden 34,8 kilometer, op een technisch parcours met veel verraderlijke bochten.”

In de Baloise Belgium Tour vorige week won Yves Lampaert de tijdrit nog — © BELGA

De grootste concurrent voor Lampaert zal waarschijnlijk Remco Evenepoel zijn. “Maar vergeet ook Victor Campenaerts niet. Hij woont in Gavere dus dat zal ook wel meespelen. Remco heeft er een indrukwekkende tijdritzege in de Ronde van Zwitserland opzitten, tegen onder andere Thomas en Küng. En dat na acht dagen koers, ook niet te onderschatten.”

Vorig jaar werd Ingelmunster omgetoverd tot ‘Lampaertland’. De zegetaferelen achteraf waren impressionant. “Het zal nu wel niet zo’n vaart lopen. Ik verwacht wel dat enkele fans hun opwachting maken in Gavere, maar het zal zeker niet zo indrukwekkend zijn als vorig jaar in Ingelmunster. Ik heb wel al vernomen dat ze met veel supporters present zullen zijn in Middelkerke voor het BK op de weg. Maar eerst het BK tijdrijden”, aldus titelverdediger Yves Lampaert.