Boeken van de week: bibberen van de spanning… en van de kou

Uw wekelijkse portie inspiratie voor de boekhandel: biografie van een Hasseltse ontdekkingsreiziger, satire in de academische wereld en een thriller die u uit uw slaap houdt.

Kom eens gauw

M.J. Arlidge

Een jonge vader komt laat op de avond thuis. Zijn dochtertje ligt vredig te slapen, maar zijn vrouw is op brute wijze om het leven gebracht. Opnieuw een nagelbijter rond de eigengereide politie-inspecteur Helen Grace.

Uitgeverij De Boekerij, 522 blz., 21,99 euro

Als ik terugkom

Marco Balzano

Italiaanse auteur die internationaal doorbrak met Ik blijf hier. Opvolger Als ik terugkom vertelt het verhaal van de Roemeense Daniela die haar gezin achterlaat om in Milaan als ouderenverzorgster te werken.

De Arbeiderspers, 272 blz., 22,99 euro

Adrien de Gerlache

Jozef Verlinden

Lijvige biografie van de Hasseltse zuidpoolreiziger Adrien de Gerlache. Aan het eind van de negentiende eeuw overleeft hij met de Belgica ternauwernood de ontberingen van een Antarctische winter.

Davidsfonds, 589 blz., 39,99 euro

De mensenzoon

Jean-Baptiste Del Amo

Na jaren afwezigheid duikt een man weer op in het leven van zijn vrouw en zoon om hen mee te nemen naar een vervallen boerderij in de bergen. Maar is hij wel te vertrouwen?

De Bezige Bij, 256 blz., 23,99 euro

De halve wereld

Marc Swerts

Sluitstuk van Swerts’ satirische trilogie over de academische wereld. Perenaar Marc Swerts weet waarover hij spreekt, want hij is zelf als hoogleraar non-verbale communicatie verbonden aan de universiteit van Tilburg.

Beefcake Publishing, 130 blz., 17,50 euro

jom