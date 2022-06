GEPROEFD. Eenvoudige, authentieke pasta met een vleugje liefde bij Con Amore

Chef Alex Salamino groeide op in het Italiaanse Brindisi. Toen hij op zijn twaalfde geen zin meer had in school, ging hij op leercontract in een restaurant. Daar leerde hij de liefde voor het vak. “Daarna volgde ik nog opleidingen als bakker en pizzabakker”, zegt Salamino. “In 2014 verhuisde ik naar Nederland, om in Eindhoven in een Italiaans restaurant aan de slag te gaan. Een fantastische ervaring, ik kookte voor sterren als Bruce Springsteen en Maradona. Het begon te kriebelen om een eigen restaurant te openen. Ik werkte ondertussen als privé-chef en verzorgde diners aan huis op vraag. Dan kreeg ik vaak de vraag wanneer ik een eigen restaurant zou openen. De authentieke Italiaanse keuken is in de regio niet gemakkelijk te vinden.”

Pasta alle Vongole (18 euro). — © Luc Daeleman

Zo kwam Salamino in ons land terecht, want hij vond een pand in het centrum van Neerpelt. Met zijn vriendin Annabelle Van Der Meeren ging hij aan de slag met de verbouwing. Samen openden ze eind mei Con Amore. Je kan er terecht voor een eenvoudige pasta of een volledig diner. Omdat ik echt kan genieten van een goed bord pasta laat ik de hoofdgerechten links liggen en ga ik voor een pasta alle Vongole (18 euro). Mijn tafelgenoot kiest voor een pasta Salsiccia e Funghi (14,75 euro), met lekkere stukjes Italiaanse worst en champignons in een roomsaus. We gaan wel voor een klein hapje vooraf: de bruschetta (8,75 euro) van verse gemarineerde tomaten. Bruschetta met verse tomaten smaakt altijd het lekkerst. De pasta die volgt, is al even smakelijk. De vongole is à la minute bereid in een witte wijnsaus, met véél look. De beet van de pasta is goed, de vongole echt lekker. Het is een eenvoudige pasta zonder poespas, en meer moet dat niet zijn. Het bord is goed gevuld en eigenlijk hebben we genoeg gegeten. Maar we kunnen niet weerstaan aan een echte Italiaanse tiramisu (8,75 euro) die we samen delen.

Con Amore is een eerder kleine zaak, die de zondagavond dat wij passeerden goed vol zat. Daardoor was het er wel wat luidruchtig, maar dat minpuntje maakte de lekkere pasta dan weer helemaal goed.

Waarom moet je hier gaan eten?

1. Bij Con Amore kan je zowel kiezen voor een eenvoudige pasta als een compleet diner met een voorgerecht, hoofdgerecht en dessert.

2. Chef Alex wil de gasten de authentieke Italiaanse keuken leren kennen, van krokante zeebaars tot een ossobuco, het is bereid volgens Italiaanse tradities. Gastvrouw Annabelle staat ondertussen in de zaal klaar om met de glimlach de gasten te bedienen.

3. Naast het vaste menu vind je op het grote krijtbord in de zaak ook nog wekelijks veranderende suggesties, wat de chef de mogelijkheid biedt om nog meer met seizoensproducten en visvangst van het moment te werken.

Praktisch

Adres

Kerkstraat 4 bus 1, 3910 Pelt

Open

Woensdag t.e.m. zondag van 17 tot 23 uur

Info: www.con-amore.be