Volledige competitiekalender bekend: ontdek hier de wedstrijden van KRC Genk, STVV, Lommel SK en Jong Genk

De volledige kalender van de Jupiler Pro League en 1B voor het seizoen 2022-2023 zit tjokvol, omdat vanaf 21 november tot en met 18 december de wereldbeker in Qatar plaatsvindt. Gevolg is dat de heenronde van eerste klasse al afgewerkt zal zijn half november, vlak voor het WK dus. Net als de groepsfases van de Europese competities. “Het was de moeilijkste kalender die ik ooit moest maken”, gaf kalendermanager Nils Van Branteghem toe.

De competitie start in het weekend van 22 juli. De laatste barragematch van de play-offs is voorzien in het weekend van 11 juni volgend jaar. Een winterstop is er daardoor ook nauwelijks: na het kerstvoetbal zullen clubs alleen het weekend van Nieuwjaar vrij zijn. De bekerfinale zal dan weer in hetzelfde weekend als 1ste speeldag van de play-offs doorgaan. De bekerfinalisten zullen dan eventueel de woensdag nadien de competitiewedstrijd inhalen.

Limburgse derby’s

De eerste Limburgse derby tussen KRC Genk en STVV wordt op speeldag 7 (2-4 september 2022) gespeeld in de Cegeka Arena. Daarna is het wachten tot speeldag 28 (3-5 maart 2023) voor de terugwedstrijd op Stayen.

Lommel en Jong Genk

1B gaat van start in het weekend van 12 augustus. Lommel SK trekt op de openingsspeeldag naar Dender, Jong Genk ontvangt Lierse. Op speeldag drie staat in de Cegeka Arena de derby tussen Jong Genk en Lommel op het programma.

De volledige kalender van de Limburgse ploegen: