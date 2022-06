Ze denkt dat het uiteindelijk toch allemaal niets voor haar is. Dat daten, dat zich altijd opnieuw opladen. Al van bij het eerste berichtje krijgt ze een wee gevoel. Misselijkheid die begint ter hoogte van de maag, maar al snel zorgt voor een spanning in haar lichaam, die maar gaat liggen als het avontuur achter de rug is. Relatie-expert Rika Ponnet geeft advies.