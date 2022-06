Fietsen van pop-upbar naar pop-upbar, met vier zomerse tussenstops onderweg

Wijndomeinen, bruggen, kastelen … In deze reeks hebben we al heel wat thematochten voorgesteld, maar van pop-upbar naar pop-upbar? Dat hadden we nog niet gehad. Als je de volledige route doet, krijg je vier leuke locaties voor een zomerse verpozing cadeau.

Start- en eindpunt

Station Bokrijk, Bokrijklaan

Afstand

56,8 km

Hier verzamel je de vier codes voor de Goesting Fietschallenge:

1.Zomerbar Mi Cocina(knooppunt 97)

2. Café Cartouche(knooppunt 126)

3. Thor Terrazza(Etappe even verlaten aan knooppunt 509 en richting knooppunt 508 fietsen, na bezoek terug naar knooppunt 509 rijden en de etappe verderzetten)

4. Bar Jozef Bokrijk (tussen knooppunt 91 en 243)

Route

243-98-97-100-235-236-126-106-105-103-84-104-69-567-29-30-250-509-73-72-242-71-92-91-243

Café Cartouche

Bij knooppunt 126 tref je een leuke plek aan om even uit te blazen: Café Cartouche in Diepenbeek. In een ruime bomendreef parkeer je je tweewieler letterlijk aan tafel. Vlakbij zijn er laadpunten voor je e-bike. Op het terrein is er een uitgebreid aanbod drankjes en versnaperingen. In de feestveranda heb je de keuze tussen tapas, BBQ en een driegangenmenu.

Helstraat 22, Diepenbeek. 011/94.91.40. Info: www.cafecartouche.be

© Luc Daelemans

Thor Terrazza

Als je de route bij knooppunt 509 even verlaat en richting knooppunt 508 fietst, kan je verpozen op een van de mooiste erfgoedlocaties van de provincie. Thor Terrazza bevindt zich aan de rechterzijgevel van het vroegere mijngebouw van Waterschei, met zicht op de waterpartijen van Thor Park. Je kan er in kuipjes, ligstoelen en zitzakken genieten van diverse drankjes en er is ook een ruim aanbod vis, vlees en schaaldieren van de grill en tapas.

Thor Park, Dumontlaan 67, Genk. 089/69.95.90. www.thorterrazza.be

© Luc Daelemans

Bar Jozef

Bij het start- en eindpunt van de route tussen knooppunt 91 en 243, op 200 meter van Fietsen door het Water, heb je mogelijkheden zat om je fietsbatterij én je eigen batterij(en) op te laden. Jeu de boules, darts, een balletje trappen, spelen in het zand … In Bar Jozef is er wat wils voor jong en oud. En je hoeft er geen honger of dorst te lijden, want de kaart is behoorlijk uitgebreid.

Herkenrodeplein 5, Genk (in de oude stad achter Hanger 58). 0497/37.42.78. www.barjozef.be

© Luc Daelemans

Mi Cocina

Bij knooppunt 97 vind je langs de Demer aan het Hasseltse Kapermolenpark Mi Cocina, een zomerbar met een Latijns-Amerikaans getinte keuken. Op de uitgebreide kaart gaat de keuze van hip streetfood (denk: taco’s, burgers en hotdogs), tot zuiderse gerechten en pizza’s met een twist. Op de drankenkaart valt het mooie aanbod cocktails op.

Gouverneur Verwilghensingel 13, Hasselt. 0494/94.03.64. www.micocina.be

© Luc Daelemans

Zien onderweg

Bij het vertrek- en eindpunt van deze route kan je de nieuwste eyecatcher van Domein Bokrijk bezoeken: de pas heropende, gerestaureerde pastorij van Schriek uit 1776 in het museumdeel Kempen. Je ervaart er het dagelijkse leven van de pastoor door thema’s als religie en gemeenschapsgevoel. Op de bovenverdieping ontdek je een expo rond smaakbeleving in het eetbare landschap, onder curatorschap van couturier Tim Van Steenbergen en culinair succesauteur Pascale Naessens. “We lanceerden vorig jaar een wedstrijd rond het thema smaak, in navolging van de BKRK-awards Leder, Keramiek, Hout, Brood, Textiel en Glas”, zegt Igor Philtjens, voorzitter van Domein Bokrijk. “Een vakjury selecteerde tien kandidaten voor de BKRK-award Smaak. Hun werk ontdek je op deze tentoonstelling.”

© Luc Daelemans

Kasteel Schoonbeek

Tussen knooppunt 106 en 105 krijgen de liefhebbers van erfgoed onverwacht een mooi voorbeeld van Maaslandse renaissance: het waterkasteel van Schoonbeek. Het oudste gedeelte dateert uit 1333. Het kasteel was toen eigendom van de graven van Loon. Vandaag behoort het toe aan graaf Thierry de Hemricourt de Grunne, die er al dertig jaar met zijn gezin woont. Of het bewonen van een kasteel een lust of een last is? “Allebei. Het is hier ontzettend rustig en we wonen letterlijk in onze familiegeschiedenis”, zegt de 62-jarige edelman. “Ook mijn huisgenoten beseffen dat. Ik hoef natuurlijk niet te vertellen dat het onderhoud van een eeuwenoud gebouw meer moeite en geld kost dan een hedendaagse woning. Er is zoveel werk aan, dat je dat niet alleen voor jezelf doet. Met een boutade zou je kunnen zeggen dat wij dit domein slechts in bruikleen hebben en het bewaren voor diegenen die na ons komen. Ik maak me daar overigens geen zorgen over, want de kinderen hebben al laten blijken dat ze dit landgoed niet verloren willen laten gaan.” Wie het kasteel wil bezoeken, moeten we teleurstellen: het is een privéwoning. Maar alleen al de passage door de lommerrijke platanendreef loont de moeite. Gemiste kans als je die links laat liggen.

© Luc Daelemans

Molenvijvers

In de negentiende eeuw groeide Genk uit tot een populair kunstenaarsdorp met een internationale uitstraling. De vijvers, heidegronden en moerassen inspireerden honderden landschapsschilders. Een van hen was Emile Van Doren, geboren en getogen Brusselaar. “Genk is gemaakt om geschilderd te worden”, sprak hij. Samen met zijn geliefde, Cidonie Raikem uit Houthalen, bouwde hij net buiten het centrum villa Le Coin Perdu. Elke dag genoten ze van het weidse zicht op de Molenvijvers. Tegenwoordig is de woning een naar hem genoemd museum. Nog steeds heb je er vanop een bomenrijke heuvel een fraaie doorkijk naar die enorme waterpartij en het omringende park, dat zich uitstrekt over tien hectaren en vrij kan bezocht worden. Uitblazen op een bank, eendjes voeren, een boek lezen, waterlelies spotten … Dit is een uitgelezen plek om even de rust op te zoeken. Aan de rand bevindt zich M Hotel. Vanop het terras heb je een rustgevend zicht op het Central Park van Genk. De Limburgse designer Linde Hermans vormde één locatie om tot Camp Carré, waar je kan picknicken. In een ander gedeelte tref je twaalf zonnewijzers aan. Goed twee kilometer vóór de Molenvijvers is er een opwindende plek voor freestyle snowboarders en skiërs: Skypark Genk. Probeer de dry slope eens. Spektakel verzekerd.

© Luc Daelemans

De Langeman

Sinds eind vorig jaar is De Langeman niet alleen de Hasseltse reus onder wiens waakzaam oog tijdens de Virga Jessefeesten erwtensoep wordt uitgedeeld, maar ook de naam van de fietsbrug ter hoogte van de sluis in Godsheide, tussen knooppunt 97 en 98. Ze is tweehonderd meter lang, zes meter breed en bevindt zich tien meter boven het water. Om het in Michelintermen uit te drukken: vaut le détour. Een omweg waard. Het klaverblad voor fietsers biedt een bijzonder fraai uitzicht op de werking van het sluizencomplex en de omgeving aan beide oevers van het Albertkanaal.

© Luc Daelemans

