Russische krijgsgevangenen over de oorlog in Oekraïne: “We werden voor de gek gehouden”

“Ze zeggen op tv dat we voor de goede zaak gaan vechten, maar in werkelijkheid is dat helemaal niet het geval. Pas hier gingen mijn ogen open.” Aan het woord: een van de in Oekraïne vastgehouden Russische krijgsgevangenen waar de Duitse omroep Deutsche Welle een gesprek mee had. “We werden voor de gek gehouden.”

Een detentiecentrum ergens in Oekraïne. Om veiligheidsredenen mag Deutsche Welle de exacte locatie niet bekendmaken, maar ze mogen er wel - als eerste mediavertegenwoordiger - komen filmen. Zelfs op de tweede verdieping, die momenteel gereserveerd is voor Russische krijgsgevangen. Gezichten mag de omroep niet tonen, maar ze mogen wel met enkele gevangenen praten. Op voorwaarde dat het niet ging om diegene die van oorlogsmisdaden werden beschuldigd. Hun verhaal klinkt bijna altijd hetzelfde: “We werden voor de gek gehouden.”

“Geen nazi’s gezien”

“Aanvankelijk kregen we te horen dat het om een humanitaire missie ging, maar ik werd meteen ingezet aan het front”, zegt Roman, die gewond raakte en gevangen werd genomen tijdens een gevecht in Charkov. “Ze hadden me misleid.”

Krijgsgevangene Artem, gevat door het beruchte Oekraïense Azov-bataljon, zegt dan weer dat hij er bewust voor heeft gekozen om deel te nemen aan de “speciale operatie” in Oekraïne, zoals de Russen de invasie in hun buurland noemen. “Nadat ik een online oproep had gezien, ben ik me gaan melden in de regio Donetsk”, zegt hij. “In de eerste dagen leerde ik er met een tank rijden en vervolgens werd ik naar Zaporizja gestuurd. We voerden zogezegd oorlog tegen Oekraïense nazi’s, maar die heb ik niet gezien.”

“Ze zeggen op tv dat we voor de goede zaak gaan vechten”, getuigt ook Artyom. “Maar in werkelijkheid is dat helemaal niet het geval. Pas hier gingen mijn ogen open. Eigenlijk bestaat het Russische leger uit plunderaars en moordenaars.”

Dmitry, die in een andere cel wordt vastgehouden, verklaart dat hij bij vertrek op 24 februari niet wist dat ze naar Oekraïne zouden gaan. “We realiseerden het pas toen we al de grens over waren en we de Oekraïense borden en vlaggen zagen. Toen ik aan mijn commandant vroeg wat er aan de hand was, snauwde hij dat ik geen onnodige vragen mocht stellen.”

Ook Oleg was er bij aanvang “rotsvast van overtuigd dat we de burgers van Oekraïne gingen helpen”. “Dat er fascisten waren die hun eigen mensen zouden martelen en vermoorden en dat wij hen zouden stoppen”, zegt de jongeman. “Maar toen we in de dorpen aankwamen, werden we niet met open armen ontvangen. De mensen riepen: ga weg, je hebt hier niets te zoeken!”

Ook de 21-jarige, Vadim Shishimarin, de eerste Russische soldaat die terechtstond voor oorlogsmisdaden in Oekraïne, wordt gevangengehouden in het detentiecentrum. Met hem mocht Deutsche Welle echter niet spreken.