Ree overleeft hondenaanval aan stadion KRC Genk niet: “Honden moeten aangelijnd blijven”

Dinsdagavond heeft een hond een ree aangevallen aan het stadion van KRC Genk. De ree werd nog voor verzorging naar het Natuurhulpcentrum in Oudsbergen gebracht, maar moest door de zware verwondingen geëuthanaseerd worden. “Honden mogen enkel loslopen in speciale weides”, benadrukt Sil Janssen.

Het was een toevallige wandelaar die in de omgeving van het stadion van KRC Genk zag hoe een loslopende hond het gemunt had op een ree. De eigenares was volgens de wandelaar het dier nog achternagelopen, maar slaagde er niet meteen in om haar hond in toom te krijgen. Pas toen de wandelaar toekwam, loste het dier haar beet.

De wandelaar vroeg de vrouw om het Natuurhulpcentrum te bellen zodat de ree verzorgd kon worden, maar ze koos volgens de passant het hazenpad. “Het was de wandelaar die ons verwittigde”, zegt Sil Janssen van het Natuurhulpcentrum. “We zijn het dier meteen gaan ophalen. Het was mager en had een bloedende wonde. Jammer genoeg was het niet meer te redden. We hebben het moeten euthanaseren.”

Hond aanlijnen

Janssen wijst erop dat het wettelijk verplicht is je hond aan te lijnen in wandelgebieden. “Ze mogen alleen loslopen in daarvoor speciaal voorziene weides”, zegt Janssen. “In deze periode is het zeker zo belangrijk dat honden aangelijnd blijven. Het is immers het moment dat er veel jonge reekalfjes rondlopen.” (Chris Nelis)