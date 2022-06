Nu al minstens 920 doden na zware aardbeving in Afghanistan

De meeste slachtoffers vielen in de provincies Paktika en Khost, zo liet staatspersagentschap Bakhtar eerder al weten op Twitter. “En volgens lokale functionarissen kan de dodentol nog verder oplopen.”

Ook Bilal Karimi, woordvoerder van de talibanregering, reageerde al op Twitter. “We roepen de hulpagentschappen op om de slachtoffers van de aardbeving onmiddellijk te helpen, om een menselijke catastrofe te vermijden.” Er circuleren intussen beelden van reddingswerkers die per helikopter naar het getroffen gebied werden gebracht.

Volgens de Pakistaanse autoriteiten had de beving een magnitude van 6,1, terwijl de Amerikaanse USGS over een magnitude van 5,9 en een zwakkere naschok berichtte. De schokken zouden ook in India gevoeld zijn.

De aardbeving gebeurde op een diepte van 10 kilometer. Volgens USGS lag het epicentrum op ongeveer 50 kilometer ten zuidwesten van de stad Chost, nabij de Pakistaanse grens.

Volgens Pakistaanse bronnen was de beving ook ver in het land te voelen, zoals in de hoofdstad Islamabad en ook in Lahore in het oosten. Over mogelijke slachtoffers en schade in Pakistan is nog niets gemeld.