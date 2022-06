OPROEP. Raakte je ooit gewond door te botsen tegen een openzwaaiend autoportier?

Voor de tweede keer in twee weken tijd is een Limburgse fietser levensgevaarlijk gewond geraakt na een botsing tegen een openzwaaiend autoportier. “Wie uit de wagen stapt, moet áltijd controleren of hij niemand in gevaar brengt”, benadrukt woordvoerder Stef Willems van verkeersinstituut Vias.

In de Neeroeterenstraat in Opoeteren knalde een 67-jarige fietser dinsdagavond tegen een plots openzwaaiende autodeur. De man kwam zwaar ten val en werd met levensgevaarlijke verwondingen naar het ziekenhuis overgebracht. Twee weken eerder gebeurde in Hasselt een gelijkaardig ongeval, op de Sint-Truidersteenweg. Ook daar botste een fietser tegen de deur van een geparkeerde wagen. De 64-jarige man moest ter plaatse worden gereanimeerd, maar bezweek in het ziekenhuis aan haar verwondingen.

Jaarlijks vinden er in ons land gemiddeld 333 ongevallen plaats waarbij een fietser tegen een net geopende autodeur rijdt. “Maar dat is uiteraard een flinke onderschatting, want de overgrote meerderheid van die ongevallen wordt niet geregistreerd”, zegt Vias-woordvoerder Stef Willems, die benadrukt dat zowel bestuurders als passagiers uiterst alert moeten zijn wanneer ze na het parkeren de deur openen. “Eigenlijk zou je altijd eerst tot drie moeten tellen en nadenken of je potentieel iemand in gevaar brengt als je de deur opent. Een bekend hulpmiddeltje voor bestuurders is de zogenaamde ‘Dutch Reach’, waarbij je met de rechterhand de deur opent. Op die manier kijk je automatisch over de schouder heen.”

