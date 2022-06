Fietser (13) in kritieke toestand na aanrijding door bus van De Lijn

Een jongen van 13 is woensdagochtend ernstig gewond geraakt toen hij door een bus van De Lijn werd aangereden in Edegem. Het ongeval gebeurde op de Drie Eikenstraat, ter hoogte van het kruispunt met de Ter Borchtlaan. De jonge fietser werd in kritieke toestand afgevoerd.

Het kruispunt is afgesloten, de politie is ter plaatse voor vaststellingen. Hoe het ongeval exact is kunnen gebeuren, is voorlopig onduidelijk. De buschauffeur krijgt bijstand van de dienst slachtofferhulp.