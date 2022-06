Deze Limburgers leggen u in de watten in “chicste hotel ter wereld”: “Dankzij onze Limburgse gastvrijheid”

Els Vandermeer, spamanager

De spa telt drie verdiepingen en bestrijkt duizend vierkante meter. Panoramisch zwembad van 18 op 6 meter, een mineraal- en Finse sauna, bistro, hamam, belevingsdouches, diverse formules voor lichaamsverzorging: het is maar een haastige greep uit het menu. Els Vandermeer werd als spamanager aangetrokken. Zij behoort tot de vierde generatie van een familie die in het centrum van Tongeren parfumerie Skincare Center Steenmans uitbouwde. Zij nam de zaak van haar moeder over en stond een kwarteeuw aan het roer. Ze volgde opleidingen bij Shiseido, Chanel en Lancôme en gaf daarna zelf trainingen in massagetechnieken over de hele wereld. Later opende ze een schoonheidsinstituut in Antwerpen. “Botanic is een nieuw, spannend hoofdstuk in mijn leven. We gaan uit van een holistische benadering van de mens, waarbij we innerlijk en uiterlijk met elkaar in overeenstemming brengen”, zegt ze. Tot het twaalfkoppige personeelsbestand behoort onder anderen personal trainer Ingmar Harthoorn uit Lanaken.

Marc Alofs, managing director

Marc Alofs leek vergroeid met Domaine La Butte aux Bois in Lanaken, waar hij elf jaar directeur was. In die periode kreeg het hotel het label vijf sterren superior en werd restaurant Ralf Berendsen bekroond met twee Michelinsterren. “Toen architect en vastgoedondernemer Eric De Vocht (zijn echtgenote is de Tongerse Maryse Odeurs, nvdr.)me vroeg om Botanic Sanctuary Antwerp te leiden, heb ik lang moeten nadenken. Uiteindelijk ging ik in op zijn aanbod omdat ik wist: deze trein komt maar één keer in mijn leven voorbij. Dit is een fantastisch project op een historische site van 20.000 vierkante meter. Een hotel met 108 kamers en suites, vier restaurants, een spa, een bar, een fitnessclub, negentien zalen voor meetings en evenementen … Je mag echt wel spreken over een unieke plek.”

Jochen Leën, juweelontwerper

Jochen Leën werd eind 2020 samen met een vennoot eigenaar van Domaine La Butte aux Bois in Lanaken en Hotel Stiemerheide in Genk, maar hij ontwerpt nog altijd juwelen. Op de site van Botanic Sanctuary Antwerp ging hij een samenwerking aan met de Nederlandse juweliersketen Schaap en Citroen. “We verkopen daar vintage uurwerken van onder meer Rolex, Audemars Piquet en Patek Philippe. Ik exposeer er niet alleen mijn juwelen, maar ook dino’s, edelstenen, zeldzame mineralen, fossielen en kunstvoorwerpen van de Granada Gallery uit Arizona”, preciseert de Lanakenaar. Pal voor zijn zaak staat een kunstwerk van Bilzenaar Kevin Oyen, die een vuurrode sculptuur met een doorsnede van 4,5 meter in de vorm van een ammoliet – een organische edelsteen – ontwierp.

Stéphanie Stulens, maître de maison

Stéphanie Stulens is de echtgenote van Marc Alofs. Zij volgde haar man naar zijn nieuwe werkplek als maître de maison, zeg maar als verbindingsfiguur tussen alle afdelingen van het hotel. “Cliché, maar zonder gastvrijheid stelt het chicste hotel ter wereld weinig voor. Die hebben we meegebracht uit Limburg. (lacht) De 120 medewerkers beseffen dat onze gasten op een spontane, attente manier willen behandeld worden. Omdat je je respect ook toont met een verzorgd en stijlvol uiterlijk, hebben we de uniformen laten ontwerpen door Edouard Vermeulen van het bekende couturehuis Natan.”

Mark Reynders, maître d’hotel Fine Fleur

Wie lekker wil eten in Botanic Sanctuary Antwerp, heeft de restaurants voor het uitkiezen: Hertog Jan (twee Michelinsterren), Fine Fleur (één Michelinster), 1238 en Bar Bulot. Fine Fleur is het nieuwe project van de Nederlander Jacob Jan Boerma, die als chef van het inmiddels gesloten restaurant De Leest in Vaassen drie sterren vergaarde. In Antwerpen laat hij het koken over aan zijn landgenoot Thomas Diepersloot. Maître d’hotel is Oudsbergenaar Mark Reynders. Na zijn opleiding hotelmanagement werkte hij zeven jaar in het Antwerpse restaurant L’épicerie du Cirque. “Superleuke periode, maar dit aanbod kon ik niet laten liggen”, zegt hij. “Je voelde aan alles dat Jacob Jan en Thomas niet voor de middelmaat wilden gaan. Amper een half jaar na de opening haalden we een ster binnen. Dat was echt een wow-moment, maar stilstaan is hier geen optie. We willen op ons elan doorgaan.”

Patrick Declerck, galeriehouder

Patrick Declerck, Halenaar van origine, is al jaren eigenaar van de Antwerpse WM Gallery. In zijn collectie zit werk van onder anderen Delphine van Saksen-Coburg, Pol Mara, Hubert Minnebo, Octave Landuyt en Paul Van Hoeydonck. De laatste uit deze rij is de enige kunstenaar ter wereld die een kunstwerk(je) op de maan heeft, Fallen Astronaut. Het is slechts 8,5 centimeter hoog. In samenspraak met de 96-jarige artiest vatte Patrick Declerck het plan op om een levensgrote versie te maken. Die staat nu in de tuin van Botanic Sanctuary, op een paar meter van restaurant Hertog Jan. “Ik vind het een privilege om voor Botanic te werken. We laten er graag onze binnen- en buitenlandse klanten en relaties logeren, zoals onlangs prinses Léa van België (de weduwe van prins Alexander, nvdr.). Ze was zeer onder de indruk van het nieuwe project”, besluit Patrick Declerck.

