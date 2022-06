Ook scooters moeten in Parijs parkeergeld betalen

Bestuurders van motoren en scooters zullen vanaf september in de Franse hoofdstad Parijs ook moeten betalen voor een parkeerplaats. Er komt wel een uitzondering voor elektrische gemotoriseerde tweewielers.

Dat heeft de stad dinsdag meegedeeld. Voor inwoners zal het tarief, na het aanschaffen van een jaarabonnement van 22,50 euro, neerkomen op 0,75 euro/dag of 4,5 euro/week. Daarmee kunnen ze hun voertuig op een van de 42.000 speciaal ingerichte parkeerplaatsen kwijt.

Bezoekers zullen dieper in hun buidel moeten tasten. Eén uur in het centrum van Parijs parkeren zal 3 euro kosten, zes uur in de buitenwijken (arrondissementen) komt op 25 euro.

Er komen wel speciale tarieven voor handelaars en andere personen die voor hun werk een motor of scooter nodig hebben. Voor verpleegkundigen en mensen met een handicap blijft parkeren gratis.

Onder burgemeester Anne Hidalgo is Parijs al enige tijd bezig om het gemotoriseerde verkeer terug te dringen ten gunste van de fiets en de voetgangers.