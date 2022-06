D’Ieteren kan na overname laadpalen met zonnepanelen combineren

“Met de overname van Go-Solar willen wij het leven van onze klanten makkelijker maken door hun een volledig elektrisch ecosysteem aan te bieden”, zegt de CEO van EDI, Nicolas Paris, in een persbericht.

LEES OOK. Door lange wachtrijen dreigen veel mensen premie voor zonnepanelen te mislopen

D’Ieteren-CEO Denis Gorteman spreekt dan weer van “een strategische zet die zal helpen om de elektromobiliteit in België te promoten door de klantenervaring te vereenvoudigen via een integraal aanbod”.

G-Solar, opgericht in 2015, is vooral actief in Vlaanderen. Via de overname wil uitbreiden naar de rest van het land. Financiële details worden niet gemeld in het persbericht.