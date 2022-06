Valentine Dumont grijpt ook op de 100 meter vrije slag naast plek in halve finales op WK zwemmen

Dumont klokte in de zevende en laatste reeks 55.14, goed voor de twintigste totaaltijd. Alleen de zestien snelste zwemsters veroverden een plaats in de halve finales, die woensdag in het avondprogramma op de agenda staan. De finale volgt donderdag in het avondprogramma. De Australische Mollie O’Callaghan tekende in de reeksen voor de topchrono (53.49).

De 21-jarige Dumont heeft op de 100 meter vrije slag een persoonlijke toptijd van 54.90, een chrono die sinds juli 2019 en het WK in Zuid-Korea ook het Belgische record vormt.

Dumont kwam in de Hongaarse hoofdstad ook in actie op de 200 en 400 meter vrije slag, waar ze tweemaal in de reeksen sneuvelde. Ze eindigde op de 400 meter vrije slag (geen halve finales) als twintigste. Op de 200 meter vrije slag werd ze zeventiende in de reeksen, waardoor ze net naast een plaats in de halve finales (voor de top 16) greep.

(belga)