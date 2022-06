Borgloon

Koning Filip en koningin Mathilde bezoeken vandaag Zuid-Limburg. De eerste halte was Borgloon waar ze aan de fruitveiling ontvangen werden door gouverneur Jos Lantmeeters en burgemeester Jo Feytons. Directeur Philip Appeltans van de Loonse fruitveiling gaf hen een snelcursus over het economisch belang van fruit in de … fruitstreek.