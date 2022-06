Gastgezin zonder grenzen: Jo en Lieve Ubaghs-Bongaers

Jo (57) en Lieve (54) hebben vijf kinderen, vier kleinkinderen, het vijfde is op komst. Ze wonen in een rijhuis in het centrum van Stokkem. Het pand is een veelvoud van kleinere kamertjes met overal wat spullen en verloren gelopen voorwerpen. Ook de achtertuin wordt onderhouden volgens het 'maai-mei-niet'-principe.Met veel aan tafelIn al zijn rust lijkt Jo een 'Vader Abraham'-figuur. "De twee meisjes, Maarl en Goor, zijn het huis uit. De drie jongens, Yorque, Staf en Seth, zijn nog hier. We zijn 'met veel aan tafel' gewoon." Sinds eind maart zorgt het gezin voor de opvang van Alexander (69) en Lydia (67), hun dochter Tatjana (40), kleindochtertje Madina (6) en Natalia (59), een vriendin van de Oekraïense familie.Jo brengt hen basiswoorden bij. "Och, dat doe ik al mijn hele leven", lacht hij en zijn Vlaams bloed komt boven. "Als wasserijchauffeur kom ik in België, Brussel, Nederland. Ik vind het verschrikkelijk om in Nederlandstalige regio's in het Frans te worden aangesproken. Pas op, met gemak kan ik antwoorden - mijn oma Ubaghs was uitsluitend Franstalig - maar ik begin dan met korte basiszinnen in het Nederlands, zodat zij die menen hier Frans te willen spreken, mij wel moeten verstaan."Beetje meer groenJo is begaan met de mensen, met Stokkem. Hij wil dat het beter wordt en begint te filosoferen. "Ik ben opgegroeid in de Arnold Sauwenlaan. Ze leggen daar nu een nieuw fietspad aan. Maar een fietspad is meer dan gewoon een betonstrook. Het is daar een laan. Zou het niet hoog tijd worden dat het daar een beetje aangenamer wordt om te fietsen? Een beetje meer groen, graag.""Sorry", onderbreekt hij zichzelf, "onze Seth heeft dadelijk piano-examen." Het examenzaaltje is op wandelafstand en de Oekraïense opa supportert mee. De hele familie Ubaghs ademt één en al muziek. Hoe kan het ook anders, vader Jacky was de eerste directeur van de muziekacademie.Elfde bordEen uurtje later, terug in de achtertuin. "Eet je mee", nodigt Lieve uit, "waar plaats is voor tien, kan ook een elfde bord erbij." Ik durf er niet op ingaan. Ze hebben al genoeg aan hun hoofd. Net dan brengt schoonpa Bongaers via het achterpoortje een plateau aardbeien. Wat een zorgzaamheid. Wat een gastvrijheid. Gelukzalige gezichten, het hart op de juiste plaats.