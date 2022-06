Duaal leren, een succesverhaal op SAB in Bree

Duaal Leren was ook dit schooljaar weer een succes op SAB. De mentoren vanuit verschillende werkvelden: Dagopvang (baby’s en peuters), Voor- en naschoolse kinderopvang, Woonzorgcentra en Gezinszorg, wisselden ervaringen uit met elkaar, de trajectbegeleiders en TAC. Een mooi samenspel waar vooral duidelijk wordt dat de intensieve samenwerking tussen de zorgsector en het onderwijs broodnodig is om in te spelen op de noden van de arbeidsmarkt.

Na en voor de klassenraden werden de mentoren verwend met een lunch, die verzorgd werd door de leerlingen van 5 en 6 Organisatiehulp. Onze mentoren zien Duaal Leren als een grote meerwaarde! Het woord van een mentor naar de trajectbegeleiding: “Via deze weg wil ik je bedanken. Je hebt mij bij verschillende leerlingen zo fijn ondersteund in mijn deel op de werkvloer. Je communicatie, je inzet en vertrouwen is voor mij zeer leerrijk geweest.“Interesse in dit traject? Schrijf je dan in voor een info-moment via https://www.duaallerenbree.be.