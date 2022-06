Ex-doelman Sem Franssen nieuwe rechterhand van Dimitri de Condé bij KRC Genk

Lees hier het integrale persbericht van KRC Genk:

Gewezen doelman Sem Franssen (38) keert terug naar de club van zijn hart. Sem wordt ‘Technical Coördinator Football’ en zal in die hoedanigheid nauw samenwerken met Head of Football Dimitri de Condé.

“Sportieve resultaten vormen de basis van het succes van KRC Genk. De laatste 25 jaar zijn we de 3e meest succesvolle club van België, over de laatste 5 jaar zelfs nummer 2. Dat willen we graag zo houden, dus is het belangrijk dat we dit succes verduurzamen in een topsportklimaat. Belangrijk daarbij is ook dat we in het internationaliserende voetballandschap onze lokale eigenheid niet verliezen”, aldus Head of Football Dimitri de Conde.

Sem zal, als Limburger en ex-KRC-speler, daarom mee waken over de waarden, het DNA en de voetbalfilosofie van de club. Zo zal hij betrokken worden in de strategische beslissingen op sportief en financieel vlak en de brug vormen met de jeugdacademie. Sem is zelf trots dat hij terug deel kan uitmaken van de club van zijn hart.

Sem Franssen: “Ik speelde zelf van mijn 13de tot z’n 21ste voor Genk en keerde vier jaar later nog eens terug. De laatste jaren lag mijn focus meer op de privésector, waar ik functies als financieel en algemeen directeur had in de bouw- en HR-sector. Deze ervaringen kan ik nu koppelen aan mijn passie voor het voetbal en vooral voor KRC. Het blauw bloed kruipt toch waar het niet gaan kan! Ik kijk er naar uit om mijn steentje te kunnen bijdragen aan de toekomstige successen van KRC Genk”

De club is blij om hem weer te zien thuiskomen en kijkt uit naar een mooie samenwerking.