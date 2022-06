Een goede gin heeft niet veel nodig. Dit supersimpel aperitief serveer je met een origineel alternatief voor ijsblokken

Dit is een drankje met karakter. En dat vraagt om een gin die dat aankan. Je wil niet dat alle finesse van de blend verloren gaat in een overdreven cocktail. Het enige wat deze gin nodig heeft is een beetje kick qua zuur en een beetje zachtheid qua zoet en dat is het. Nog wat limoenen of citroenen liggen die op moeten? Snijd ze in blokjes en knal ze in de diepvries voor een leuk ijsblokjesalternatief.