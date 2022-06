Dries Mertens wil helft loon afgeven om in Napels te blijven

Een week voor zijn contract afloopt in Napels, wacht Dries Mertens (35) op een nieuwe club. De Rode Duivel zou het liefst van al bij SSC Napoli blijven en is bereid de helft van zijn loon in te leveren. Dat komt neer op zo’n 2,5 miljoen euro per jaar.

‘Ciro’. Alleen al met de voornaamkeuze van zijn pasgeboren zoon gaf Dries Mertens zijn liefde voor Campanië en Napels aan. ‘Ciro’ is een populaire Napolitaanse naam en ook het koosnaampje dat de fans van Napoli voor hun Belgische aanvaller hadden. Mertens speelde negen jaar voor de club en onttroonde onder anderen Diego Maradona om er clubtopschutter aller tijden te worden. Op 35-jarige leeftijd lijkt er nu een einde te komen aan het avontuur. Het contract van Mertens loopt op 30 juni af en de Leuvenaar kreeg geen voorstel van de club om onder aangepaste voorwaarden te verlengen.

Omdat hij toch graag met zijn gezin in Napels zou blijven heeft Mertens zelf een voorstel gedaan. Hij wil de helft inleveren van zijn loon dat op ongeveer 5 miljoen euro per jaar wordt begroot. Een tegenvoorstel van Napoli kwam er nog niet. Mertens kan wel schermen met andere voorstellen om te proberen een deal in Napels in de wacht te slepen.

Eerder had de Napolitaanse voorzitter Aurelio De Laurentiis laten verstaan dat Mertens ‘een keuze moest maken tussen geld en het goede leven’. Daarmee leek hij aan te geven dat de deur in Napels nog op een kier stond. Maar de Napolitanen zijn niet gehaast. Precies omdat ze weten dat de voorkeur van Mertens blijven is, kunnen ze mogelijke onderhandelingen tot voorbij de grens van 30 juni tillen.

Ook bij een niet-akkoord met Napoli lijkt een terugkeer naar België niet meteen aan de orde voor Mertens. Antwerp bekeek zijn dossier, maar richt zijn pijlen op een andere Duivelse dertiger, Toby Alderweireld. Andere clubs missen de nodige centen of investeren liever niet in spelers die niet met een meerwaarde kunnen worden doorverkocht.

De Rode Duivel zelf wil op een zo hoog mogelijk niveau blijven spelen om zijn speelkansen op het WK in Qatar in november niet in het gedrang te brengen.