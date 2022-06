Wie is die stijlvolle danser? TikTokkers betoverd door mysterieuze man

Hij leidt linedances bij een Duitse discohit op een plein in Azië. Zijn outfits zijn stijlvol, zijn bewegingen elegant. TikTokkers wereldwijd vallen voor zijn moves en looks. Dat ze het gissen hebben naar wie de man in de populaire filmpjes is, lijkt zijn aantrekkingskracht alleen te vergroten.

Vanop enkele TikTok-accounts worden meermaals per dag korte filmpjes gepost. Lý Nga, of @ngaly3622, heeft ruim een half miljoen volgers. Truongthienphuc05 heeft er meer dan 300.000, dung1702192 ruim 80.000.

De meeste video’s tonen een grote, slanke Aziatische man die een soort linedance doet op een plein, voor een grote groep dansers – zowel mannen als vrouwen – die de pasjes perfect meedansen. Hoewel het er meestal al donker is, draagt hun charismatische leider vaak een zonnebril. Hij is steevast stijlvol gekleed, meestal in een strak shirt en geklede broek, zijn lange donkere haar in een nette paardenstaart, een serieuze blik op zijn gezicht. De vrij simpele choreografieën voert hij uit met een moeiteloze flair die kijkers betovert.

Lori’s liefde

De honderden filmpjes zijn allemaal minstens tienduizenden keren bekeken. Meerdere video’s halen miljoenen views en de accounts verzamelden samen al meer dan 22 miljoen likes. Er zijn TikTok-gebruikers die meedansen, maar vooral grappige clipjes van mensen die tonen hoe ze niet kunnen stoppen met aan hem te denken zijn populair.

Er zijn de trouwe internationale fans die hem in de commentaren prijzen, in het Frans, Duits, Spaans of Italiaans. En dan is er TikTok-gebruiker Lori Mattson die op zowat elke video, in het Engels, haar liefde verklaart aan “my perfect man”, “my best baby”, “my perfect angel”.

Lori, een oudere vrouw, is intussen zélf een internetfenomeen geworden, met gebruikers die een ontmoeting tussen haar en de danser willen regelen, haar antwoorden imiteren of uitschreeuwen “waar is Lori?!” als ze niet meteen reageert op een filmpje. Waarna ze zich verontschuldigt: “Sorry, ik was in slaap gevallen. Love you forever, my best baby.”

Mysterie

Wie ís die fascinerende danser? Dat is, naast de lofzangen, de meest voorkomende reactie op de filmpjes. De video’s zelf bieden weinig antwoorden. De meeste worden begeleid door muziek van de Duits-Caraïbische discogroep Boney M., vooral de aanstekelijke seventies-hit ‘Ma Baker’. De oorwurm is er duidelijk achteraf onder gemonteerd, maar op welke muziek echt gedanst wordt komen we niet te weten.

Beschrijvingen bij de filmpjes ontbreken meestal en de hashtags vertellen weinig: het zijn er die op dat moment populair zijn, zoals #foryou of #viral, duidelijk bedoeld om de filmpjes te doen verschijnen op de pagina’s van TikTok-gebruikers en viraal te laten gaan (missie geslaagd). De hashtags leveren wel één aanwijzing op: ze zijn meestal in het Vietnamees geschreven. Waarschijnlijk hebben we dus te maken met een Vietnamees persoon. Nochtans lijkt de man zich in China te bevinden, volgens enkele armchair detectives: bordjes en herkenningspunten op de achtergrond zijn Chinees, een nummerplaat die werd gespot wijst op de regio Chongqing in het centrum van China.

De man die bekend gaan staan is als “de Chinese danser” is allicht een dansleraar, die zijn lessen op een plein geeft. De TikTok-accounts lijken beheerd te worden door zijn vriendin of vrouw, en af en toe krijgen we een glimp in zijn leven buiten de dansjes. Man en vrouw lijken een dochtertje te hebben, gaan al eens uit eten, de man kookt, eet, zingt, naait, sport, fietst, rijdt met een motorfiets en wandelt met evenveel flair over straat als hij danst. Hij wordt daarbij gefilmd als een ster. “Wat een talent, wat een schoonheid, kan deze man dan echt alles?”, zwijmelen zijn fans.

De eerste filmpjes op de twee langst bestaande accounts tonen de vrouw, vanaf juli en augustus 2021 op het platteland, terwijl ze akkers bewerkt, vist, verleidelijk poseert en later ook danst. Een man komt niet in beeld. En dan duikt eind oktober 2021 dé man plots op. Dansend met groepen op pleinen. Zonder uitleg worden de accounts sindsdien aan hem gewijd. Verhuisde de vrouw naar een Chinese stad, ontmoette ze daar de zwoele danser, begon hij daar zijn carrière in hypnotiserend heupenwiegen en harten veroveren?

Wat het levensverhaal van “de Chinese danser” is, laat staan zijn echte naam, blijft voorlopig een mysterie. Maar dat lijkt zijn populariteit alleen te helpen. Het enigma trekt aan, is voer voor memes en maakt de liefde van Lori nog dieper.